Скандально известный олигарх и бывший народный депутат Вадим Новинский остается главным донором расширения ячеек Русской Православной Церкви в Европе

Как передает RegioNews, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Службе внешней разведки.

Отмечается, что Новинский, в частности, занимается влиянием и вербовкой украинских беженцев.

По данным источника, в 2026 году Кремль увеличил финансирование проектов "мягкой силы" за рубежом на 40-45%, но конкретной суммы не смог привести.

Напомним, осенью 2025 года прокуратура разоблачила священника РПЦ, занимавшегося пропагандой. Его выступления активно распространялись через пропагандистские медиа. Это было частью информационно-психологической операции противника.