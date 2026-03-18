Экснардеп Новинский спонсирует большинство ячеек РПЦ для влияния на украинцев в Европе
Скандально известный олигарх и бывший народный депутат Вадим Новинский остается главным донором расширения ячеек Русской Православной Церкви в Европе
Как передает RegioNews, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Службе внешней разведки.
Отмечается, что Новинский, в частности, занимается влиянием и вербовкой украинских беженцев.
По данным источника, в 2026 году Кремль увеличил финансирование проектов "мягкой силы" за рубежом на 40-45%, но конкретной суммы не смог привести.
Напомним, осенью 2025 года прокуратура разоблачила священника РПЦ, занимавшегося пропагандой. Его выступления активно распространялись через пропагандистские медиа. Это было частью информационно-психологической операции противника.
09 марта 2026, 16:59
13 марта 2026
18 марта 2026, 15:39
07 августа 2025
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »