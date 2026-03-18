Пожар возник под утро 18 марта в селе Грушевка Первомайского района

Горели свиноферма и деревянная пристройка. Спасатели в течение двух часов потушили пожар площадью 600 кв. м. Здание фермы удалось уберечь от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 15 марта в Борисполе на Киевщине произошел пожар в гипермаркете "Эпицентр". Спасатели эвакуировали 100 человек.