В Украину идет похолодание со снегом

В четверг, 19 марта, в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0…+4 градуса, а днем ожидается +4…+8 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

Теплее всего завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня там ожидается +8…+12 градусов.

В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса. Местами выпадет дождь, а в ближайшую ночь и завтра утром возможен мокрый снег.

В Киеве ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха после холодной ночи (около нуля) в течение дня четверга поднимется до скромных +5 градусов.

"С 23 марта температура воздуха ощутимо повысится", – добавила Н.Диденко.

Как сообщалось, 18 марта в Украине ожидается прохладная весенняя погода. В большинстве областей термометры покажут +4…10 градусов.