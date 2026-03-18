В Украину идет похолодание со снегом
В четверг, 19 марта, в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0…+4 градуса, а днем ожидается +4…+8 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.
Теплее всего завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня там ожидается +8…+12 градусов.
В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса. Местами выпадет дождь, а в ближайшую ночь и завтра утром возможен мокрый снег.
В Киеве ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха после холодной ночи (около нуля) в течение дня четверга поднимется до скромных +5 градусов.
"С 23 марта температура воздуха ощутимо повысится", – добавила Н.Диденко.
Как сообщалось, 18 марта в Украине ожидается прохладная весенняя погода. В большинстве областей термометры покажут +4…10 градусов.