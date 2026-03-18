В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме и спасли шесть человек, среди которых трое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В доме горели вещи и мебель, также поврежден балкон соседней квартиры.

Из-за сильного задымления жителей эвакуировали по лестнице и передали медикам.

Три человека отравились угарным газом и были госпитализированы.

Причину пожара устанавливают специалисты.

