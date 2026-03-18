На Кировоградщине во время пожара спасли шестерых человек, среди них трое детей
В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме и спасли шесть человек, среди которых трое детей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В доме горели вещи и мебель, также поврежден балкон соседней квартиры.
Из-за сильного задымления жителей эвакуировали по лестнице и передали медикам.
Три человека отравились угарным газом и были госпитализированы.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, в Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме. Спасатели в течение двух часов потушили пожар площадью 600 кв. м. Здание фермы удалось уберечь от полного уничтожения.
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Экснардеп Новинский спонсирует большинство ячеек РПЦ для влияния на украинцев в Европе
18 марта 2026, 15:21В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
18 марта 2026, 14:55СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров на Закарпатье
18 марта 2026, 14:42Chanel, Cartier и Hermès в микроавтобусе: во Львовской области таможенники изъяли брендовые вещи на 1,5 млн
18 марта 2026, 14:07Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка "влетела" в грузовик
18 марта 2026, 13:55Пожар в 14-этажке в Киевской области: спасатели эвакуировали жителей
18 марта 2026, 13:55Возврат льгот донорам крови: украинцев просят поддержать петицию
18 марта 2026, 13:32Обыски в Одесском городском управлении торговли: правоохранители проверяют руководство
18 марта 2026, 13:32В Сумской области задержан майор ТЦК за пособничество дезертирству
18 марта 2026, 13:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »