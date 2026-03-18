В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
В период с 9 по 15 марта в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 148 817 человек. Это на 5% меньше, чем за предыдущую неделю
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что среди выявленных случаев 123 – COVID-19, что на 12,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
В больницы с осложнениями госпитализированы 3954 пациента, среди них 2177 – дети.
В большинстве регионов показатели заболеваемости ОРВИ соответствуют фоновому уровню интенсивности. Исключение составляет Волынская и Житомирская области, где зафиксировано превышение эпидемического порога низкого уровня.
Специалисты Минздрава отмечают важность профилактики:
- регулярно мыть руки,
- пользоваться антисептиками,
- сбалансированно питаться,
- проветривать помещение,
- избегать массовых скоплений.
При симптомах простуды следует оставаться дома и обратиться к врачу.
Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.