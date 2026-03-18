В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19

В период с 9 по 15 марта в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 148 817 человек. Это на 5% меньше, чем за предыдущую неделю

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что среди выявленных случаев 123 – COVID-19, что на 12,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В больницы с осложнениями госпитализированы 3954 пациента, среди них 2177 – дети.

В большинстве регионов показатели заболеваемости ОРВИ соответствуют фоновому уровню интенсивности. Исключение составляет Волынская и Житомирская области, где зафиксировано превышение эпидемического порога низкого уровня.

Специалисты Минздрава отмечают важность профилактики:

регулярно мыть руки,

пользоваться антисептиками,

сбалансированно питаться,

проветривать помещение,

избегать массовых скоплений.

При симптомах простуды следует оставаться дома и обратиться к врачу.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.