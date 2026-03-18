СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров на Закарпатье

Служба безопасности разоблачила новую информационно-психологическую операцию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и нагнетание напряженности между Украиной и Венгрией

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что для проведения спецоперации враг использовал технологию подмены номера через IP-телефонию. Из якобы украинских номеров совершались "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерского национального сообщества.

Неизвестные, представляясь участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками украинских правоохранительных органов, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины и угрожали физической расправой.

Технические мероприятия СБУ установили, что звонки совершались с территории Российской Федерации. Сейчас ведомство работает над блокировкой этой информационно-психологической операции.

СБУ призывает граждан не подвергаться провокациям и в случае получения угроз или подозрительных сообщений безотлагательно обращаться в правоохранительные органы:

чат-бот "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot

тел.: 0 800 501 482

email: callcenter@ssu.gov.ua

