UA | RU
UA | RU
18 марта 2026, 14:42

СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров на Закарпатье

Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне Ужгород
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности разоблачила новую информационно-психологическую операцию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и нагнетание напряженности между Украиной и Венгрией

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что для проведения спецоперации враг использовал технологию подмены номера через IP-телефонию. Из якобы украинских номеров совершались "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерского национального сообщества.

Неизвестные, представляясь участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками украинских правоохранительных органов, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины и угрожали физической расправой.

Технические мероприятия СБУ установили, что звонки совершались с территории Российской Федерации. Сейчас ведомство работает над блокировкой этой информационно-психологической операции.

СБУ призывает граждан не подвергаться провокациям и в случае получения угроз или подозрительных сообщений безотлагательно обращаться в правоохранительные органы:

  • чат-бот "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot
  • тел.: 0 800 501 482
  • email: callcenter@ssu.gov.ua

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении бизнесмену из Житомира, который публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Мужчине светит до 3 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Венгрия ФСБ РФ Закарпатье угрозы спецоперация венгры Закарпатья
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »