Полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка на железной дороге. Инцидент произошел в Бородянке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Находясь вблизи станции, подросток залез на крышу электропоезда сообщением Тетер – Святошино во время движения. 13-летнего парня ударило током, после чего он упал на землю.

Ребенка госпитализировали с термическими ожогами, травмами головы и переломом.

Правоохранители проводят проверку. После установки всех деталей происшествия будет надана правовая квалификация.

Напомним, ранее на Волыни поезда сбили мужчину и 17-летнего юношу. От полученных травм они погибли на месте.