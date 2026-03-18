В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
Полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка на железной дороге. Инцидент произошел в Бородянке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Находясь вблизи станции, подросток залез на крышу электропоезда сообщением Тетер – Святошино во время движения. 13-летнего парня ударило током, после чего он упал на землю.
Ребенка госпитализировали с термическими ожогами, травмами головы и переломом.
Правоохранители проводят проверку. После установки всех деталей происшествия будет надана правовая квалификация.
Напомним, ранее на Волыни поезда сбили мужчину и 17-летнего юношу. От полученных травм они погибли на месте.
