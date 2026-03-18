Семьям погибших пограничников из Волыни вручили посмертные награды
В луцком храме Святого Великомученика Юрия Победителя состоялось вручение знаков отличия родным троих погибших военнослужащих Волынского пограничного отряда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу, согласно указу Президента, они награждены орденами "За мужество" ІІІ степени (посмертно). Все трое отдали свою жизнь в июне прошлого года во время выполнения боевых задач на Харьковщине.
Среди них – младшие сержанты Сергей Синюк, Василий Сущик и Виталий Шеремета.
Как сообщалось, на Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из "ДНР". Женщину будут судить за сотрудничество с оккупантами.
Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронтеВсе новости »
17 марта 2026, 22:45На Волыни мужчина "купил" ребенка, чтобы не служить в армии
17 марта 2026, 19:45
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники
18 марта 2026, 18:39Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта
18 марта 2026, 18:22В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"
18 марта 2026, 18:20Украина атаковала авиастроительный завод в России
18 марта 2026, 17:42РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области
18 марта 2026, 16:52В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью
18 марта 2026, 16:45В Киеве пенсионерка помогла аферистам "отжать" землю
18 марта 2026, 16:20Мобилизация в Киеве усиливается: на улицах стало больше патрулей ТЦК
18 марта 2026, 15:59В Украину идет похолодание со снегом
