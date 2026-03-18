В Киеве пенсионерка помогла аферистам "отжать" землю

Иллюстративное фото

В Киеве судили женщину, которая помогла аферистам незаконно получить земельный участок. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В 2009 году Киевский городской совет принял решение о передаче гражданке в частную собственность земельного участка. Потом решение было отменено, так что землю так и не приватизировали. В 2021 году неустановленная группа лиц предложила женщине деньги за содействие в завладении этим участком через регистрацию права собственности на основании упомянутого недействующего решения.

Это было 0,1 гектара земли в охранной зоне вокруг территории и объекта природно-заповедного фонда (возле национального природного парка "Голосеевский" и Конча-Засповского лесничества). Женщина выдала нотариальную доверенность другому лицу действовать от его имени по всем вопросам, связанным с регистрацией права собственности на земельный участок.

Благодаря этому мошенники приватизировали земельный участок. Материальный ущерб оценивается в 8 миллионов гривен. Женщина признала вину. Суд учел ее преклонный возраст и искреннее раскаяние.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободили ее от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

