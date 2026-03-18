15:39  18 марта
В Украину идет похолодание со снегом
12:54  18 марта
В Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме
10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
UA | RU
UA | RU
18 марта 2026, 16:20

В Киеве пенсионерка помогла аферистам "отжать" землю

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Киеве судили женщину, которая помогла аферистам незаконно получить земельный участок. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2009 году Киевский городской совет принял решение о передаче гражданке в частную собственность земельного участка. Потом решение было отменено, так что землю так и не приватизировали. В 2021 году неустановленная группа лиц предложила женщине деньги за содействие в завладении этим участком через регистрацию права собственности на основании упомянутого недействующего решения.

Это было 0,1 гектара земли в охранной зоне вокруг территории и объекта природно-заповедного фонда (возле национального природного парка "Голосеевский" и Конча-Засповского лесничества). Женщина выдала нотариальную доверенность другому лицу действовать от его имени по всем вопросам, связанным с регистрацией права собственности на земельный участок.

Благодаря этому мошенники приватизировали земельный участок. Материальный ущерб оценивается в 8 миллионов гривен. Женщина признала вину. Суд учел ее преклонный возраст и искреннее раскаяние.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободили ее от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев аферист суд
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники
18 марта 2026, 18:39
Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта
18 марта 2026, 18:22
В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"
18 марта 2026, 18:20
Украина атаковала авиастроительный завод в России
18 марта 2026, 17:42
РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области
18 марта 2026, 16:52
В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью
18 марта 2026, 16:45
Семьям погибших пограничников из Волыни вручили посмертные награды
18 марта 2026, 16:21
Мобилизация в Киеве усиливается: на улицах стало больше патрулей ТЦК
18 марта 2026, 15:59
В Украину идет похолодание со снегом
18 марта 2026, 15:39
