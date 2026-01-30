Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

У четвер, 29 січня, о 23:19 російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина.

У будинку вилетіли вікна, пошкоджено балкони та інші елементи фасаду.

Наразі уточнюються обставини та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що окупанти нанесли ворожий удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Як відомо, президент Володимир Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ. За його словами, українська сторона під час переговорів із США та РФ в Абу-Дабі обговорювала можливість такої тиші розраховують, що домовленості будуть виконуватися.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися