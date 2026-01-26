Россияне второй раз за ночь атаковали Запорожье: повреждены дома

Фото: Запорожская ОВА

Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье, нанеся четыре удара и повредив частные дома

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели уже ликвидировали.

Предварительно известно, что люди не пострадали.

Всего, по данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 775 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак 38-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ранения.

Напомним, 22 января российские оккупантиы нанесли четыре удара по Камышевасу Запорожского района. Враг атаковал поселок КАБами – повреждены частные дома. В результате атаки погиб 85-летний мужчина.