На Черниговщине "Герани" попали в ангары с зерном и дома

Фото: Черниговская ОВА

В селе Черниговского района за сутки 24 января зафиксировали несколько ударов российскими ракетами "Герань" по территории сельскохозяйственного кооператива

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В результате обстрела загорелся ангар для хранения зерна, повреждено 5 грузовиков.

Кроме того, поздно вечером в городе Новгород-Северский прогремели два взрыва. Удар "Гераней" пришелся на жилую застройку: повреждены дома, возник пожар.

Местные власти продолжают оценивать последствия и ликвидировать пожары.

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М или ракетами С-300, а также 102 БпЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.