Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки

Фото: Запорізька ОВА

Ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя, завдавши чотири удари та пошкодивши приватні будинки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. В одній із осель сталося займання, яке рятувальники вже ліквідували.

Попередньо відомо, що люди не постраждали.

Загалом, за даними ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали 775 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак 38-річна жінка та 69-річний чоловік отримали поранення.

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти завдали чотири удари по Комишувасі Запорізького району. Ворог атакував селище КАБами – пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік.