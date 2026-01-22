Фото: ОВА

Днем 22 января российские оккупанты нанесли четыре удара по Камышевасу Запорожского района.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

Враг атаковал поселок КАБами – повреждены частные дома. В результате атаки погиб 85-летний мужчина.

Число пострадавших выросло до 10: среди них 8 женщин и 2 мужчин. Шесть человек сейчас находятся в больницах – проходят обследование, четверо – от госпитализации отказались.

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы. На месте ударов провели разбор и проливку разрушенных конструкций для предотвращения повторных возгораний.

Напомним, поздно вечером 21 января российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью. В результате вражеской атаки поврежден "Эпицентр".