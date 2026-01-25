Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщина

Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня днем враг нанес три удара беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по Харькову

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, пострадала одна женщина – 80-летняя жительница Киевского района. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе, еще одно – в стену 10 этажа жилой 12-этажки в Киевском районе.

Спасатели ГСЧС обследовали поврежденные дома, пожаров не было. На месте также работали психологи и саперы.

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М или ракетами С-300, а также 102 БпЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться