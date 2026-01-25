Дружковка под ударами "Смерчей": погибла пенсионерка, еще трое ранены
В воскресенье, 25 января, российские оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области, использовав реактивные системы залпового огня "Смерч"
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.
В результате обстрела погибла 78-летняя пенсионерка.
Еще трое жителей города – 47, 60 и 66 лет – получили осколочные ранения, минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.
При обстреле повреждены многоквартирные жилые дома.
При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
