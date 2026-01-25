15:41  25 января
25 января 2026, 16:49

Дружковка под ударами "Смерчей": погибла пенсионерка, еще трое ранены

25 января 2026, 16:49
Фото: Донецкая областная прокуратура
В воскресенье, 25 января, российские оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области, использовав реактивные системы залпового огня "Смерч"

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В результате обстрела погибла 78-летняя пенсионерка.

Еще трое жителей города – 47, 60 и 66 лет – получили осколочные ранения, минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

При обстреле повреждены многоквартирные жилые дома.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 25 января днем враг нанес три удара беспилотными летательными аппаратами по Харькову. Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе, еще одно – в стену 10 этажа жилой 12-этажки в Киевском районе.

Донецкая область война Дружковка пенсионерка прокуратура погибшие раненые гражданские
