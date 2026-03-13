В Киевской области мужчина заказал убийство тещи ради имущества

Иллюстративное фото

В Киевской области мужчине сообщили о подозрении за организацию покушения на убийство. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, из-за постоянных ссор и конфликта по разделу имущества муж решил избавиться от матери своей жены. Пенсионерка проживает в Винницкой области. Для всего мужчина нашел человека, который должен был "выполнить заказ".

Исполнителю мужчина обещал 5 тысяч долларов. Известно, что он передал аванс в размере 12 тысяч гривен и информацию о жертве.

Правоохранители предотвратили преступление. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

