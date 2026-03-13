Украинские пограничники отбили российский штурм в Донецкой области
Оккупанты предприняли попытку массированного штурма в направлении Константиновки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Вражеская пехота и автомобили двигались в направлении украинских позиций под прикрытием бронетехники и танков.
"Противник надеялся, что пограничникам не хватит ресурсов поразить все цели и что-то из техники уцелеет. Впрочем, результат оказался предсказуемым", – говорится в сообщении.
Танки и бронетехника сожженными остались в полях Донбасса, "буханки" и машины разлетелись в металлолом, а штурмовики просто растворились в воздухе.
Ранее в сети показали, как украинский дрон уничтожает вражескую технику в Донецкой области. Россияне пожаловались на массированную атаку.
