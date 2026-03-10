Фото: terminovo.te.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В лесном массиве вблизи села Устечко в результате подрыва погиб 33-летний мужчина.

Предварительно, взрыв произошел во время контакта с боеприпасом времен прошлых войн.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Спасатели напоминают: боеприпасы остаются смертельными даже спустя десятки лет. Старые снаряды и мины крайне чувствительны и могут взорваться от малейшего прикосновения. О находке необходимо немедленно сообщать на спецлинию 102 или по номеру 101.

Напомним, 22 февраля в Хмельницкой области из-за взрыва погиб 10-летний мальчик – он играл гранатой в доме.