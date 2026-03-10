Россияне сбросили три авиабомбы на центр Славянска: есть погибшие и раненые
Во вторник, 10 марта, около 9:15, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
По предварительной информации, три человека погибли. Известно об 11 раненых, среди них – четырнадцатилетняя девочка.
Повреждены не менее шести многоэтажек, 10 автомобилей.
Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр. Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 13:29"Когда вернется с фронта?": как правильно поддержать ребенка защитника или защитницы
10 марта 2026, 13:20В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы
10 марта 2026, 12:55В Николаеве в результате ДТП пострадали две женщины: полиция ищет свидетелей
10 марта 2026, 12:47Учила уклонистов, как вести себя на ВЛК: в Днепре бывшая военная выдавала фальшивые справки
10 марта 2026, 12:35На Буковине и в Хмельницкой области накрыли нелегальные АЗС
10 марта 2026, 12:21В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девочку
10 марта 2026, 11:59В Хмельницком прошел форум для ветеранов: обсудили бизнес и адаптацию
10 марта 2026, 11:30Особенности украинской демократии: как внешняя угроза примирила разные лагеря
10 марта 2026, 11:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »