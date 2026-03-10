На Днепропетровщине ребенок провалился под лед

Фото: Відомо

Инцидент произошел у моста на реке Днепр. Там мальчик провалился под лед. К счастью, трагедии не произошло, и мальчика успели достать из ледяного водоема. По словам очевидцев, ребенок долгое время сидел мокрый на берегу и не уходил домой. Предполагают, что он просто боялся, что на него будут ругаться.

Напомним, ранее во Львовской области 46-летняя женщина провалилась под тонкий лед на реке Западный Буг у моста – только скорая реакция местных жителей спасла ей жизнь.