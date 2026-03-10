Иллюстративное фото: из открытых источников

Пожар произошел во вторник, 10 марта, в городе Умань

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горела квартира в пятиэтажном доме по улице Европейской. Огнеборцы ликвидировали пожар.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили тела двух человек – 36-летней женщины и 10-летнего мальчика.

Огонь уничтожил мебель, вещи домашнего обихода, также повреждена бытовая техника.

Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, поздно вечером 4 марта на Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей. Из огня удалось спастись семилетней девочке.