08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
10:13  10 марта
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 10:00

В Ровенской области пьяный мужчина убил соседку

10 марта 2026, 10:00
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области судили мужчину, убившего женщину. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 29 сентября прошлого года. 38-летний мужчина пришел к 77-летней жительнице села Малая Клецка. У них было застолье с алкоголем, когда произошел конфликт. Во время ссоры гость несколько раз ударил пенсионерку металлическим баняком по голове и пошел домой. Орудие преступления унес с собой.

Когда он вернулся через час, то нашел женщину на полу, и сам позвонил по телефону экстренным службам. Женщину госпитализировали, когда она была в коме. Через 20 дней она скончалась. Смерть пенсионерки наступила в результате черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг с последующим отечностью.

"На днях Корецкий районный суд вынес приговор по делу: 7 лет лишения свободы. Законную силу он еще не набрал, поэтому может быть обжалован в течение 30 суток", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Ровенская область
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Особенности украинской демократии: как внешняя угроза примирила разные лагеря
10 марта 2026, 11:18
На Днепропетровщине жилой дом сгорел дотла
10 марта 2026, 11:09
Из-за ударов РФ по энергообъектам обесточены потребители в пяти областях – Минэнерго
10 марта 2026, 10:50
На Днепропетровщине ребенок провалился под лед
10 марта 2026, 10:38
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 10:26
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10 марта 2026, 10:13
Готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям: в Киеве задержали российского агента
10 марта 2026, 09:54
В Закарпатье получил срок водитель, который сбил человека и скрылся
10 марта 2026, 09:30
На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »