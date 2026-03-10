В Ровенской области пьяный мужчина убил соседку

Фото: Нацполиция

В Ровенской области судили мужчину, убившего женщину. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 29 сентября прошлого года. 38-летний мужчина пришел к 77-летней жительнице села Малая Клецка. У них было застолье с алкоголем, когда произошел конфликт. Во время ссоры гость несколько раз ударил пенсионерку металлическим баняком по голове и пошел домой. Орудие преступления унес с собой.

Когда он вернулся через час, то нашел женщину на полу, и сам позвонил по телефону экстренным службам. Женщину госпитализировали, когда она была в коме. Через 20 дней она скончалась. Смерть пенсионерки наступила в результате черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг с последующим отечностью.

"На днях Корецкий районный суд вынес приговор по делу: 7 лет лишения свободы. Законную силу он еще не набрал, поэтому может быть обжалован в течение 30 суток", - сообщили в полиции.

