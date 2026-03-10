Фото: ГБР

ДТП произошло 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник управлял служебным автомобилем и наехал на 15-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем пьяным.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы – она находится в больнице.

Сотрудники ГБР задержали инженера по охране и защите леса филиала Северного лесного фонда госпредприятия "Леса Украины".

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, вечером 23 февраля в Черкасской области пьяная водительница Mercedes-Benz сбила пешехода и пыталась скрыться, но застряла в снегу. В результате ДТП 21-летний юноша получил травмы, его госпитализировали.