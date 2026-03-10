На Днепропетровщине жилой дом сгорел дотла

Фото из открытых источников

Пожар произошел 9 марта в селе Романки Синельниковского района. Возгорание было в жилом доме

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли на место инцидента, пламя охватило крышу одноэтажного жилого дома и имущество внутри площади 70 квадратных метров. Дом был выжжен практически дотла.

К счастью, никто из людей не пострадал. Специалисты будут устанавливать причину пожара.

Напомним, ранее в Полтавской области произошел пожар из-за неполадки отопления. Подростки растапливали печь в нежилом доме. Искра попала на емкость с бензином. В результате произошла вспышка газовоздушной смеси. Все пострадавшие госпитализированы.