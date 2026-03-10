Фото: ГСЧС

В эти выходные пиротехники ГСЧС изъяли остатки российской ракеты, обнаруженные в поле в Нежинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Специалисты обследовали место находки, идентифицировали фрагменты ракеты и с помощью спецмашины вывезли их на подготовленную площадку для обезвреживания.

Напомним, ранее в Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда", который нашли местные жители 4 марта в поле.