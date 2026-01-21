18:24  21 января
21 января 2026, 18:52

Пострадала от ударов Никопольщина: повреждены 3 дома, авто и инфраструктура

21 января 2026, 18:52
Фото: Днепропетровская ОВА
Никопольщина подверглась обстрелам FPV-дронами и артиллерией, повреждены дома и инфраструктура, однако обошлось без жертв среди населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подвергалась обстрелам со стороны российских сил, применявших FPV-дроны и артиллерию. Враг атаковал Никополь, а также территории Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громад.

Повреждены частные дома после обстрелов

В результате ударов загорелся один частный дом, еще два жилых объекта получили повреждения. Кроме того, обстрелы повредили местную инфраструктуру, линии электропередач и газопровод, что временно нарушило коммунальные услуги.

Огонь охватил автомобиль в Васильковской громаде

В Васильковской громаде на Синельниковщине беспилотник врага попал в частную машину, загоревшуюся огнем. Еще два транспортных средства повреждены, а многоквартирный дом получил механические повреждения.

Вопреки масштабным атакам, во всех громадах обошлось без погибших и пострадавших. Местные власти и спасательные службы продолжают оценивать последствия ударов и ликвидируют повреждение инфраструктуры.

Ранее сообщалось, российские войска утром нанесли авиаудар по жилому сектору Краматорска, в результате чего погибла женщина 1978 года рождения, тело которой спасатели деблокировали из-под завалов дома, а еще одна женщина 1944 года получила ранения.

обстрелы инфраструктура Днепропетровская область повреждения пострадавшие Никопольщина Синельниково
