Пострадала от ударов Никопольщина: повреждены 3 дома, авто и инфраструктура
Никопольщина подверглась обстрелам FPV-дронами и артиллерией, повреждены дома и инфраструктура, однако обошлось без жертв среди населения
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В течение дня Никопольщина подвергалась обстрелам со стороны российских сил, применявших FPV-дроны и артиллерию. Враг атаковал Никополь, а также территории Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громад.
В результате ударов загорелся один частный дом, еще два жилых объекта получили повреждения. Кроме того, обстрелы повредили местную инфраструктуру, линии электропередач и газопровод, что временно нарушило коммунальные услуги.
В Васильковской громаде на Синельниковщине беспилотник врага попал в частную машину, загоревшуюся огнем. Еще два транспортных средства повреждены, а многоквартирный дом получил механические повреждения.
Вопреки масштабным атакам, во всех громадах обошлось без погибших и пострадавших. Местные власти и спасательные службы продолжают оценивать последствия ударов и ликвидируют повреждение инфраструктуры.
