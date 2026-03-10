ОО "Защита Государства. Хмельницкий"

В Хмельницком прошел Форум ветеранских возможностей. Мероприятие собрало около 300 участников со всей области

Об этом сообщает пресс-служба ОО "Защита Государства. Хмельницкий", передает RegioNews.

Программа форума состояла из трех тематических панелей:

Мотивация: ветераны, уже прошедшие путь ресоциализации, делились собственным успешным опытом.

Институциональная помощь: обсуждение доступных ресурсов и инструментов помощи ветеранам.

Бизнес: презентация ветеранских предпринимательских инициатив и выставка проектов, созданных бывшими военными.

Во время мероприятия участники имели возможность задать прямые вопросы главе ОО "Защита государства" Оксане Каденко по поводу актуальных проблем и получить консультации.

Целью форума стало создание площадки для обмена опытом и развития ветеранского сообщества в регионе.

Ранее сообщалось, что в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.