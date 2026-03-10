В Хмельницком прошел форум для ветеранов: обсудили бизнес и адаптацию
В Хмельницком прошел Форум ветеранских возможностей. Мероприятие собрало около 300 участников со всей области
Об этом сообщает пресс-служба ОО "Защита Государства. Хмельницкий", передает RegioNews.
Программа форума состояла из трех тематических панелей:
- Мотивация: ветераны, уже прошедшие путь ресоциализации, делились собственным успешным опытом.
- Институциональная помощь: обсуждение доступных ресурсов и инструментов помощи ветеранам.
- Бизнес: презентация ветеранских предпринимательских инициатив и выставка проектов, созданных бывшими военными.
Во время мероприятия участники имели возможность задать прямые вопросы главе ОО "Защита государства" Оксане Каденко по поводу актуальных проблем и получить консультации.
Целью форума стало создание площадки для обмена опытом и развития ветеранского сообщества в регионе.
