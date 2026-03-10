Иллюстративное фото: pixabay

В пяти областях – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской – из-за атак на энергетическую инфраструктуру временно обесточена часть населенных пунктов

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления.

Также в течение дня в регионах действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Напомним, в ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.