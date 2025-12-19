13:36  19 грудня
РФ знову атакувала міст на Одещині
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 14:41

У Запоріжжі експосадовець ДСНС вкрав пального на 13 млн грн

19 грудня 2025, 14:41
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДСНС повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому посадовцю ГУ ДСНС у Запорізькій області за організацію схеми розкрадання пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.

"Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників", – йдеться у повідомленні.

Чоловік навіть облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння.

За даними слідства, підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня у Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував підрив бійця елітного підрозділу ДШВ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
паливо ДСНС схема ДБР Запоріжжя Запорізька область
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
19 грудня 2025, 09:58
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
18 грудня 2025, 18:15
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Бив по голові та всьому тілу: на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
19 грудня 2025, 14:45
ЗМІ: Міндіч відмивав мільйони через купівлю 77 елітних квартир у Riverdale
19 грудня 2025, 14:22
Хотів купити електростанцію: на Буковині чоловік замість захисту від блекаутів "подарував" аферистам гроші
19 грудня 2025, 13:55
РФ знову атакувала міст на Одещині
19 грудня 2025, 13:36
Робота в СБУ за 7 тисяч доларів: у Кривому Розі судили ділка, який торгував посадами
19 грудня 2025, 13:15
Траса Житомир – Київ заблокована: люди вимагають компенсацію за пошкоджені будинки
19 грудня 2025, 12:59
Трирічного хлопчика, який залишився без батьків у Єгипті, повернули в Україну
19 грудня 2025, 12:36
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
19 грудня 2025, 12:35
Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей
19 грудня 2025, 12:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »