У Запоріжжі експосадовець ДСНС вкрав пального на 13 млн грн

фото: ДБР

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДСНС повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому посадовцю ГУ ДСНС у Запорізькій області за організацію схеми розкрадання пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.

"Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників", – йдеться у повідомленні.

Чоловік навіть облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння.

За даними слідства, підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

