Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Андрющенко Time", передає RegioNews.

Нині станція отримує електропостачання лише по одній лінії зовнішнього живлення. Лінія "Феросплавна-1" припинила роботу, тож єдиною діючою залишається ВЛ "Дніпровська".

Російська сторона заявляє про "вогневий вплив" на об'єкт, проте незалежного підтвердження цих повідомлень немає. Фактично станція перебуває в умовах підвищеної енергетичної вразливості, що робить її роботу потенційно небезпечною.

Експерти наголошують, що такі умови створюють ризики для безпечної експлуатації ЗАЕС. Під час планових перевірок міжнародні інспектори МАГАТЕ мають зафіксувати, що об'єкт утримується під повним контролем російських військових у ситуації, яка може становити загрозу ядерній безпеці.

Нагадаємо, що нещодавно Запорізька АЕС пережила вже 11-й блекаут під час російської окупації. Під час випробувань аварійного дизель-генератора на станції стався короткочасний спалах у його димовій трубі, що додало занепокоєння щодо безпеки об'єкта.