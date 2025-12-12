Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації

Фото: energoatom.com.ua

Запорізька атомна електростанція знову пережила повну втрату зовнішнього енергоживлення, а під час випробувань аварійного дизель-генератора у його димовій трубі стався короткочасний спалах

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає RegioNews.

У ніч на 6 грудня станція зазнала свого 11-го блекауту з моменту російської окупації. З різницею у 20 хвилин відключилися обидві лінії зовнішнього електроживлення. Лінію "Феросплавна-1" вдалося відновити за 29 хвилин, а "Дніпровську" – за дев’ять годин. Під час відключення станція отримувала енергію від автоматично запущених генераторів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що повторювані втрати зовнішнього живлення збільшують стрес для експлуатації станції та підкреслюють важливість надійних ліній електропередач.

Ще один інцидент стався 5 грудня під час тестування аварійного дизель-генератора: на стадії повного навантаження з димової труби вирвалося полум’я висотою кілька метрів, яке загасло за одну-дві хвилини.

Окупаційна адміністрація станції пояснила, що займання спричинила сажа, накопичена після попередніх блекаутів, і повідомила про успішне проведення випробувань.

Експерти МАГАТЕ під час огляду дизель-генератора не виявили порушень ядерної безпеки.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

Нагадаємо, за даними директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, російські окупанти повністю завершили "перепідключення" ЗАЕС до своєї енергосистеми.