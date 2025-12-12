09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 09:44

Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації

12 грудня 2025, 09:44
Фото: energoatom.com.ua
Запорізька атомна електростанція знову пережила повну втрату зовнішнього енергоживлення, а під час випробувань аварійного дизель-генератора у його димовій трубі стався короткочасний спалах

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає RegioNews.

У ніч на 6 грудня станція зазнала свого 11-го блекауту з моменту російської окупації. З різницею у 20 хвилин відключилися обидві лінії зовнішнього електроживлення. Лінію "Феросплавна-1" вдалося відновити за 29 хвилин, а "Дніпровську" – за дев’ять годин. Під час відключення станція отримувала енергію від автоматично запущених генераторів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що повторювані втрати зовнішнього живлення збільшують стрес для експлуатації станції та підкреслюють важливість надійних ліній електропередач.

Ще один інцидент стався 5 грудня під час тестування аварійного дизель-генератора: на стадії повного навантаження з димової труби вирвалося полум’я висотою кілька метрів, яке загасло за одну-дві хвилини.

Окупаційна адміністрація станції пояснила, що займання спричинила сажа, накопичена після попередніх блекаутів, і повідомила про успішне проведення випробувань.

Експерти МАГАТЕ під час огляду дизель-генератора не виявили порушень ядерної безпеки.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

Нагадаємо, за даними директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, російські окупанти повністю завершили "перепідключення" ЗАЕС до своєї енергосистеми.

РФ війна окупація Запорізька область МАГАТЕ блекаут Запорізька АЕС
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
