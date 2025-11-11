Запоріжжя під атакою: кілька вибухів пролунали вночі
У ніч на 11 листопада в Запоріжжі було чути вибухи
Про це інформує RegioNews.
Інформацію підтвердив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Повітряна тривога в області тривала з 00:48, а в самому Запоріжжі – з 2:21. Після відбою о 5:50 знову оголосили попередження про загрозу ударних безпілотників.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.
Нагадаємо, аналітики Deepstate зазначають, що армія РФ просувається у Запорізькій області. Зокрема, вони фіксують суттєве збільшення сірої зони в районі населених пунктів Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Скадовську росіяни під дулом автомата відбирають автомобілі жителів – АТЕШ
11 листопада 2025, 07:26За пів години по Краматорську вдарили сім безпілотників: є загиблий
11 листопада 2025, 07:12В Україні різко змінились ціни на томати: скільки тепер коштує кілограм
10 листопада 2025, 23:30Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест
10 листопада 2025, 23:06У Чорнобилі помітили велику гусінь, з якої з’являється красивий метелик
10 листопада 2025, 22:59У Києві тестуватимуть новий світлофор "Грецький хрест"
10 листопада 2025, 22:31Поліція затримала іноземця за різанину в розважальному клубі Києва
10 листопада 2025, 22:11Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »