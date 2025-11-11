22:59  10 листопада
11 листопада 2025, 06:55

Запоріжжя під атакою: кілька вибухів пролунали вночі

11 листопада 2025, 06:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 11 листопада в Запоріжжі було чути вибухи

Про це інформує RegioNews.

Інформацію підтвердив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряна тривога в області тривала з 00:48, а в самому Запоріжжі – з 2:21. Після відбою о 5:50 знову оголосили попередження про загрозу ударних безпілотників.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.

Нагадаємо, аналітики Deepstate зазначають, що армія РФ просувається у Запорізькій області. Зокрема, вони фіксують суттєве збільшення сірої зони в районі населених пунктів Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.

