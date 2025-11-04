Ночная атака на Харьковщине: россияне обстреляли гражданские дома, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 4 ноября российские войска массированно обстреляли Харьковский район. В результате атак вспыхнули несколько пожаров, ранения получили пять человек

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в селе Русская Лозовая горел частный дом на площади около 60 кв. м.

В поселке Докучаевское возгорание произошло в двух частных домах, на газовой трубе и объекте гражданской инфраструктуры – общая площадь пожаров превысила 200 кв. м.

Днем 3 ноября, по данным спасателей, обломки российских дронов упали вблизи села Нововолодимировка Лозовского района и села Лиговка Берестинского района. Там никто не пострадал, однако загорелась сухая трава на открытой территории.

Кроме того, в селе Екатериновка Купянского района в результате обстрела загорелось сельскохозяйственное предприятие – огонь охватил площадь около 60 кв. м.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали Николаевскую общину Синельниковского района ракетой и БПЛА. Погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали – среди них двое детей.