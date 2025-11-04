Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну

Фото: "Справжнє"

У Запоріжжі значно знизилася народжуваність через повномасштабну війну, а багато породіль страждають від тривожних розладів. Часто вагітні народжують передчасно після російських обстрілів

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Серед таких – Христина Вороніна. У неї троє дітей: двоє 14-річних та одна 9-річна. Четверта дитина, Богданчик, народилася на 34-му тижні через передчасні пологи, що почалися під час вибухів.

"Були вибухи – стало дуже погано. Почалися передчасні пологи", – розповідає жінка. Син наразі у реанімації, але його стан покращується.

Христина Вороніна поруч зі своїм малюком, який народився передчасно. Фото: "Справжнє"

Завідувач пологового відділення Євген Аверченко пояснює: "Вибухи, що були у Запоріжжі, призвели до такого стану вагітної. Дуже багато наших пацієнток мають тривожні стани, ускладнення пологів і вагітностей. Це наслідки війни".

За майже чотири роки війни народжуваність у запорізьких пологових будинках знизилася приблизно у 2-2,5 рази. Лікарі зазначають, що через постійний стрес зросла кількість передчасних пологів і кесаревих перерізів.

Євген Аверченко. Фото: "Справжнє"

Інші породіллі, як Людмила Дем’янчук та Наталія Аносова, також переживають за майбутніх дітей, але сподіваються на краще.

"Війна незрозуміло коли закінчиться, а діти – це щастя", – каже Людмила.

У кожному запорізькому пологовому будинку є укриття для пацієнток під час тривог, де можна перебувати під контролем медичного персоналу, а за потреби – навіть прийняти пологи.

"Усіх оповіщають. Ті, хто бажає, спускаються в укриття, де є всі умови для безпечного перебування", – додає Аверченко.

Незважаючи на небезпеку, жінки налаштовані оптимістично та прагнуть народжувати, оберігаючи нове життя навіть під обстрілами.

Нагадаємо, за 10 років народжуваність в Україні зменшилась у понад два рази. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.