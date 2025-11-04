Ночная атака дронов на Черниговщине: под ударом рынок и дома
Ночью 4 ноября российские военные снова атаковали беспилотниками город Новгород-Северский
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.
Враг попал по домам мирных жителей и местному рынку. Информации о пострадавших нет.
Чиновник отметил, что за прошедшие сутки под ударами были пограничные общины – россияне совершили 31 обстрел.
Напомним, 3 ноября в Борзнянской громаде на Черниговщине во время полевых работ погибли два фермера из-за детонации российского беспилотника.
