Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

Враг попал по домам мирных жителей и местному рынку. Информации о пострадавших нет.

Чиновник отметил, что за прошедшие сутки под ударами были пограничные общины – россияне совершили 31 обстрел.

Напомним, 3 ноября в Борзнянской громаде на Черниговщине во время полевых работ погибли два фермера из-за детонации российского беспилотника.