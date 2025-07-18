За 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась более чем в два раза

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Опендатабот.

Отмечается, что за полгода в Украине родилось 86795 младенцев. Рождаемость в войну стабилизировалась — это ведь почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87655 маленьких украинцев.

"Впрочем, тренд неутешителен: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году, в среднем, в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году только 14 тысяч", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна за последние 5 лет. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.

Как сообщалось, украинцев может остаться менее 10 миллионов человек.