В окупованому Бердянську студентів-медиків готують до служби на боці РФ

Фото: ЦНС

В окупованому Бердянську окупаційна влада оголосила про створення зі студентів місцевого медичного коледжу формування під назвою "Барс-85"

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Офіційно це подається як "рятувальний загін" для підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. Проте місцеві спостерігачі та аналітики вбачають у проєкті черговий крок до мілітаризації освіти та залучення української молоді до військових дій на боці рф.

За повідомленнями окупаційної адміністрації, угоду про створення "Барс-85" підписали представниця "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та "директорка" Бердянського медичного коледжу Оксана Грищенко.

Грищенко, колишня фармацевтка з Маріуполя, нині представлена в місцевих "органах влади" та у червні 2025 року була заочно засуджена за колабораційну діяльність.

Назва "Барс-85" перегукується з іншими проросійськими формуваннями у тимчасово окупованих регіонах, які вже були зафіксовані як задіяні у бойових чи напіввійськових операціях.

За інформацією джерел, під виглядом навчання майбутніх медиків студентів готують для виконання функцій санітарів, помічників та технічного персоналу у структурах, що підтримують російські збройні формування.

Нагадаємо, російські окупанти на тимчасово підконтрольних їм територіях Запорізької області посилили репресії проти місцевого населення. Влада, встановлена окупантами, жорстко реагує на будь-які спроби висловити підтримку Україні чи критикувати дії російських чиновників.