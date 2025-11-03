08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
08:16  03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
08:11  03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
03 листопада 2025, 10:34

Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині

03 листопада 2025, 10:34
Ситуація в районі Привільного. Карта: DeepState
Ворог ще просунувся на сході Запорізької області. Також окупанти мають просування на Донеччині

Про це з посиланням на геолоковані дані від 2 листопада повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Окупаційні війська просунулися біля села Привільне Пологівського району Запорізької області.

Аналітики позначили просування на інтерактивній мапі.

Просування біля Привільного. Скриншот: DeepState
Просування біля Привільного. Скриншот: DeepState

Також зафіксований новий поступ ворога поблизу Покровська на Донеччині.

Просування біля Покровська. Скриншот: DeepState
Просування біля Покровська. Скриншот: DeepState

Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів.

війна окупанти ЗСУ Запорізька область фронт Запорізький напрямок Донеччина
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Писав дочці в РФ: на Харківщині чоловік "зливав" дані українських військових
03 листопада 2025, 11:45
Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
03 листопада 2025, 11:33
За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
03 листопада 2025, 11:24
Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів
03 листопада 2025, 11:16
У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт
03 листопада 2025, 11:05
ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56
Смертельна ДТП на Київщині: загинули водій та пасажир мотоцикла
03 листопада 2025, 10:52
На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
03 листопада 2025, 10:43
Нічна атака на Миколаїв: рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу
03 листопада 2025, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
