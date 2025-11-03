Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині
Ворог ще просунувся на сході Запорізької області. Також окупанти мають просування на Донеччині
Про це з посиланням на геолоковані дані від 2 листопада повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".
Окупаційні війська просунулися біля села Привільне Пологівського району Запорізької області.
Аналітики позначили просування на інтерактивній мапі.
Також зафіксований новий поступ ворога поблизу Покровська на Донеччині.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів.
