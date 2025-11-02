Пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов
Спецназ подразделения «ДОЗОР» Государственной пограничной службы Украины провели рейдово-штурмовые действия по позициям противника в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В результате стрелкового боя ликвидировано 13 окупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще 5 захватчиков, а 6 человек ранили.
У уничтоженных оккупантов обнаружены русские и белорусские паспорта.
Напомним, в конце октября украинские пограничники уничтожили 2 танка и "Град" кафиров в Донецкой области. Это произошло вблизи Константиновки.
