Пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов

фото: ГПСУ

Спецназ подразделения «ДОЗОР» Государственной пограничной службы Украины провели рейдово-штурмовые действия по позициям противника в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В результате стрелкового боя ликвидировано 13 окупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще 5 захватчиков, а 6 человек ранили.

У уничтоженных оккупантов обнаружены русские и белорусские паспорта.

Напомним, в конце октября украинские пограничники уничтожили 2 танка и "Град" кафиров в Донецкой области. Это произошло вблизи Константиновки.