К ликвидации пожаров в Киеве привлекли авиацию и беспилотники

фото: ГСЧС

К тушению пожаров в столице, возникших в результате атаки РФ, привлечена авиация ГСЧС, робототехника и беспилотные системы

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в эфире марафона Суспільного.

По его словам, по состоянию на утро 25 октября осложнений нет.

"Единственное, что сложное – это площадь пожаров. Площадь пожаров велика, но у нас есть вся необходимая техника и количество людей, чтобы максимально быстро ликвидировать возгорание", – сообщил Петров.

Места вражеских ударов обследовали пиротехники на предмет взрывоопасных предметов. В то же время спасатели предостерегают, что на локациях могут оставаться опасные обломки, поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне снова атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять человек.