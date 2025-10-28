У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина
Пожежа сталась 27 жовтня в житловому будинку в одному з районів міста. На жаль, на місці інциденту знайшли тіло людини
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За словами рятувальників, пожежа сталась близько 20:50. Там загорілась кімната на площі близько дев'яти квадратних метрів. Під час гасіння полум'я знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Фахівці встановлюватимуть особу загиблого.
Пожежу ліквідували. Правоохоронці проводять розслідування.
Нагадаємо, раніше в Лозуватській громаді Криворізького району Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок. Загинув чоловік.
На Прикарпатті під час пожежі загинула дитинаВсі новини »
