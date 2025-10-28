14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 14:35

У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина

28 жовтня 2025, 14:35
Фото: ДСНС
Пожежа сталась 27 жовтня в житловому будинку в одному з районів міста. На жаль, на місці інциденту знайшли тіло людини

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами рятувальників, пожежа сталась близько 20:50. Там загорілась кімната на площі близько дев'яти квадратних метрів. Під час гасіння полум'я знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Фахівці встановлюватимуть особу загиблого.

Пожежу ліквідували. Правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше в Лозуватській громаді Криворізького району Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок. Загинув чоловік.

