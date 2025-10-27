Орехов. Фото: "Справжнє"

Недавно Орехов получил звание "город-Герой", однако это вряд ли утешит небольшое количество его жителей. Они уже почти полностью подготовились к очередной фронтовой зиме под постоянными вражескими обстрелами, без света, газа и централизованного водоснабжения

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

До линии фронта от Орехова – 10 км, а звуки взрывов для горожан стали почти обычными.

"Терпимо. Дроны летают постоянно – наши их отстреливают. Как-то думал, что просто так "пуляют", когда – нет: вижу, что сбивают. Так и живем. Нормально все", – уверяет житель Орехова Владимир.

Вододимир, фото: "Справжнє"

Жители говорят, что вода и другие ресурсы поступают благодаря волонтерам. Некоторые жители вынуждены носить ее из резервуаров, потому что враг разбил водовозы.

Вода в Орехове. Фото: "Справжнє"

За водой приезжает и Елена. Говорит, что 20 литров хватает на несколько дней для трех семей. Женщина живет в разрушенной обстрелами хате с мамой и мужем.

"Крыша очень у нас сильно побитая, окон нет. Сидим. А что делать? Куда деваться? Денег нет... Уже ничего не хочется. Я уже не хочу ни гуманитарки, ничего не хочу. Я хочу, чтобы этот бред уже кончился быстрее. Чем быстрее, тем лучше", – делится Елена.

Елена, фото: "Справжнє"

Она рассказывает, что люди готовятся к зиме так же, как и в прошлом: оформляют денежную помощь, чтобы приобрести дрова или пеллеты.

В Запорожской военной администрации сообщают, что более 23 тысяч домохозяйств получили пособие на отопление – по 19 400 грн на частное домовладение. Приоритет имеют семьи, живущие в 10-километровой зоне от линии фронта.

"Там есть две категории: люди, проживающие в 10-километровой зоне от линии активного ведения боевых действий и вне этой зоны. Понятно, что это касается частных домовладений, где нет централизованного теплоснабжения", - комментирует спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Александр Коваленко. Фото: "Справжнє"

Несмотря на сложные условия, жители пытаются хранить быт: выращивают овощи, заботятся о домашнем хозяйстве и поддерживают друг друга. Местные отмечают постоянную помощь волонтеров и государственную поддержку, помогающую пережить зиму.

На четвертый год войны в почти полностью разрушенном Орехове остаются около 700 человек, которые выживают в сложнейших условиях, ожидая мира и восстановления родного города.

Напомним, правительство изменило сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов. Отопительный сезон 2025-2026 годов продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

