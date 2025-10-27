Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими

Оріхів. Фото: "Справжнє"

Нещодавно Оріхів отримав звання "місто-Герой", проте це навряд чи втішить невелику кількість його мешканців. Вони вже майже повністю підготувалися до чергової фронтової зими під постійними ворожими обстрілами, без світла, газу та централізованого водопостачання

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

До лінії фронту від Оріхова – 10 км, а звуки вибухів для містян стали майже звичними

"Терпимо. Дрони літають постійно – наші їх відстрілюють. Якось думав, що просто так "пуляють", коли – ні: бачу, що збивають. Так і живемо. Нормально все", – запевняє житель Оріхова Володимир.

Пан Володимир. Фото: "Справжнє"

Жителі розповідають, що вода та інші ресурси надходять завдяки волонтерам. Деякі мешканці змушені носити її з резервуарів, бо ворог розбив водовози.

Вода в Оріхові. Фото: "Справжнє"

По воду приїздить і Олена. Каже, що 20 літрів вистачає на кілька днів для трьох людей родини. Жінка мешкає в поруйнованій обстрілами хаті з мамою та чоловіком.

"Дах дуже у нас сильно побитий, вікон немає. Сидимо. А що робити? Куди діватись? Грошей нема... Уже нічого не хочеться. Я уже не хочу ні гуманітарки, нічого не хочу. Я хочу, щоб це марення вже скінчилося скоріше. Що швидше, то краще", – ділиться Олена.

Пані Олена. Фото: "Справжнє"

Вона розповідає, що люди готуються до зими так само, як і торік: оформлюють грошову допомогу, щоб придбати дрова або пелети.

У Запорізькій військовій адміністрації повідомляють, що понад 23 тисячі домогосподарств отримали допомогу на опалення – по 19 400 грн на приватне домоволодіння. Пріоритет мають родини, які мешкають у 10-кілометровій зоні від лінії фронту.

"Там є дві категорії: люди, які мешкають в 10-кілометровій зоні від лінії активного ведення бойових дій і поза межами цієї зони. Зрозуміло, що це стосується приватних домоволодінь, де немає централізованого теплопостачання", – коментує спікер Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко. Фото: "Справжнє"

Незважаючи на складні умови, жителі намагаються зберігати побут: вирощують овочі, дбають про домашнє господарство та підтримують один одного. Місцеві відзначають постійну допомогу волонтерів та державну підтримку, яка допомагає пережити зиму.

На четвертий рік війни у майже повністю зруйнованому Оріхові залишаються близько 700 людей, які виживають у надзвичайно складних умовах, чекаючи миру та відновлення рідного міста.

Нагадаємо, уряд змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Читайте також: