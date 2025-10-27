16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 16:01

Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими

27 жовтня 2025, 16:01
Читайте также на русском языке
Оріхів. Фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

Нещодавно Оріхів отримав звання "місто-Герой", проте це навряд чи втішить невелику кількість його мешканців. Вони вже майже повністю підготувалися до чергової фронтової зими під постійними ворожими обстрілами, без світла, газу та централізованого водопостачання

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

До лінії фронту від Оріхова – 10 км, а звуки вибухів для містян стали майже звичними

"Терпимо. Дрони літають постійно – наші їх відстрілюють. Якось думав, що просто так "пуляють", коли – ні: бачу, що збивають. Так і живемо. Нормально все", – запевняє житель Оріхова Володимир.

Пан Володимир. Фото: "Справжнє"

Жителі розповідають, що вода та інші ресурси надходять завдяки волонтерам. Деякі мешканці змушені носити її з резервуарів, бо ворог розбив водовози.

Вода в Оріхові. Фото: "Справжнє"

По воду приїздить і Олена. Каже, що 20 літрів вистачає на кілька днів для трьох людей родини. Жінка мешкає в поруйнованій обстрілами хаті з мамою та чоловіком.

"Дах дуже у нас сильно побитий, вікон немає. Сидимо. А що робити? Куди діватись? Грошей нема... Уже нічого не хочеться. Я уже не хочу ні гуманітарки, нічого не хочу. Я хочу, щоб це марення вже скінчилося скоріше. Що швидше, то краще", – ділиться Олена.

Пані Олена. Фото: "Справжнє"

Вона розповідає, що люди готуються до зими так само, як і торік: оформлюють грошову допомогу, щоб придбати дрова або пелети.

У Запорізькій військовій адміністрації повідомляють, що понад 23 тисячі домогосподарств отримали допомогу на опалення – по 19 400 грн на приватне домоволодіння. Пріоритет мають родини, які мешкають у 10-кілометровій зоні від лінії фронту.

"Там є дві категорії: люди, які мешкають в 10-кілометровій зоні від лінії активного ведення бойових дій і поза межами цієї зони. Зрозуміло, що це стосується приватних домоволодінь, де немає централізованого теплопостачання", – коментує спікер Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко. Фото: "Справжнє"

Незважаючи на складні умови, жителі намагаються зберігати побут: вирощують овочі, дбають про домашнє господарство та підтримують один одного. Місцеві відзначають постійну допомогу волонтерів та державну підтримку, яка допомагає пережити зиму.

На четвертий рік війни у майже повністю зруйнованому Оріхові залишаються близько 700 людей, які виживають у надзвичайно складних умовах, чекаючи миру та відновлення рідного міста.

Нагадаємо, уряд змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна вода Запорізька область світло зима фронт Оріхів підготовка
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована
27 жовтня 2025, 15:50
Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення
27 жовтня 2025, 15:45
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »