В ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам образования горсовета решили выделить 50 миллионов гривен на укрытие. Это будут модульные укрытия, которые планируется установить рядом с запорожскими многоэтажками и в многолюдных местах.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На 50 миллионов гривен местные власти планируют купить и установить семь модульных укрытий. Они будут находиться в местах, где находится много людей, но нет обустроенных бомбоубежищ. Известно, что стоимость одного такого укрытия составляет 7,1 миллиона гривен.

Первое укрытие появится на Университетской площади в Александровском районе. Решения о локациях для других укрытий будут принимать вместе с районными администрациями.

Напомним, ранее в Харьковской области начали строить новое укрытие для школьников. Ожидается, что это вернет к офлайн-обучению около 1,5 тысячи детей.