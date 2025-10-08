Ілюстративне фото: zp.gov.ua

Під час постійної депутатської комісії з питань освіти міськради вирішили виділити 50 мільйонів гривень на укриття. Це будуть модульні укриття, які планують встановити поруч із запорізькими багатоповерхівками та в багатолюдних місцях

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На 50 мільйонів гривень місцева влада планує купити та встановити сім модульних укриттів. Вони будуть знаходитися в місцях, де находиться багато людей, але немає облаштованих бомбосховищ. Відомо, що вартість одного такого укриття становить 7,1 мільйона гривень.

Перше укриття з'явиться на площі Університетській в Олександрівському районі. Рішення про локації для інших укриттів прийматимуть разом із районними адміністраціями.

Нагадаємо, раніше на Харківщині почали будувати нове укриття для школярів. Очікується, що це поверне до офлайн-навчання близько 1,5 тисячі дітей.