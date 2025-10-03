12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 14:12

Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі: пошкоджено понад 20 будинків

03 жовтня 2025, 14:12
Фото: t.me/komish_gromada/2604
Внаслідок бомбового удару росіян по Комишувасі на Запоріжжі пошкоджено сім багатоквартирних будинків, понад 20 приватних осель та кілька транспортних засобів

Про це повідомляє "Справжнє" з посиланням на селищну раду, передає RegioNews.

Зазначається, що одна з місцевих мешканок отримала легку контузію, проте від госпіталізації відмовилася.

На місцях "прильотів" уже розпочали першочергові ремонтні роботи, будівельними матеріалами допомагають волонтери.

"У подальшому селищна рада забезпечить власникам пошкодженого житла інформаційний супровід при оформленні документів для отримання компенсації", – зазначили у Комишуваській селищній раді.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 жовтня, російські війська завдали ударів чотирма ФАБами та FPV-дронами по Комишуваській та Кушугумській громадам. Повідомлялося, що внаслідок атаки дістали поранення 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

