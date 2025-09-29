Фото з відкритих джерел

Упродовж тижня фіксують активні військові переміщення російських військ. Це відбувається разу на кількох ділянках фронту – Запорізькому, Новопавлівському та півночі Донеччини

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Ккерівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко зазначив, що Запорізький напрямок є одним із ключових. Там зафіксували організовані колони ворога по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Такі пересування свідчать про централізоване підсилення угруповання. На думку Андрющенка, це свідчить що ворог хоче стабілізувати оборону та компенсувати втрати.

При цьому північ Донецької області залишається найбільш активним напрямом перекидань РФ. Туди РФ активно "переводить" свої нові підрозділи, які сформовані з мобілізованих після мінімальної підготовки.

Зазначається, що окупанти намагаються посилити свої позиції, але водночас несуть значні втрати.

Нагадаємо, на початку вересня Інститут вивчення війни фіксував штурми російських військ у Запорізькій області. Однак, як зауважили аналітики, ворог не зміг просунутися вперед.