Фото: поліція

Правоохоронці викрили керівника будівельної компанії, який привласнив понад 6 мільйонів гривень, виділених на відновлення зруйнованого обстрілами житлового будинку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, наприкінці жовтня 2023 року компанія уклала договір на проведення капітального ремонту будинку в одному з районів Запоріжжя, зруйнованого внаслідок ворожих ударів. Замовник перерахував аванс у розмірі 20 мільйонів гривень. Однак 33-річний директор підприємства не виконав необхідних робіт, а частину коштів – понад 6 мільйонів гривень – привласнив.

Фігуранту 22 вересня оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна з використанням службового становища в особливо великих розмірах).

Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо, а саме майже 3,7 млн грн. Фігуранту повідомили про підозру.