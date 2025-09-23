Фото: ГСЧС

ДТП произошло 22 сентября около 21:30 в одном из районов областного центра

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водитель легковушки Daewoo не справился с управлением и врезался в электроопору. Мужчину зажало в поврежденной машине. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Его госпитализировали.

Причины аварии выясняются, идет расследование.

